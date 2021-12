Riscatto Morata, la Juve ragiona sullo spagnolo: tre opzioni sul tavolo (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutte le ipotesi per il futuro di Alvaro Morata: il Riscatto dell’attaccante spagnolo rimane fissato a 35 milioni Rimane incerto il futuro alla Juventus di Alvaro Morata, con la ‘Vecchia Signora’ che in estate ha rinnovato il prestito per altri 10 milioni dall’Atletico Madrid. Tre le strade possibili per il destino dell’attaccante spagnolo a fine stagione, secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport. Riscattarlo definitivamente alle cifre pattuite – ovvero 35 milioni di euro – trattare con l’Atletico per abbassare la cifra appunto del Riscatto, o non confermarlo facendolo tornare a Madrid alla corte di Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutte le ipotesi per il futuro di Alvaro: ildell’attaccanterimane fissato a 35 milioni Rimane incerto il futuro allantus di Alvaro, con la ‘Vecchia Signora’ che in estate ha rinnovato il prestito per altri 10 milioni dall’Atletico Madrid. Tre le strade possibili per il destino dell’attaccantea fine stagione, secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport. Riscattarlo definitivamente alle cifre pattuite – ovvero 35 milioni di euro – trattare con l’Atletico per abbassare la cifra appunto del, o non confermarlo facendolo tornare a Madrid alla corte di Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Si ragiona sul futuro di #Morata - gilnar76 : Riscatto Morata: futuro in bilico. Tre ipotesi per lo spagnolo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - Jgirpel : Juve, tre strade possibili per il futuro di Alvaro Morata: 1) riscatto a 35Mln€; 2) trattare il riscatto a cifre in… - junews24com : Riscatto Morata: futuro in bilico. Tre ipotesi per lo spagnolo - - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, #Morata si gioca la conferma: il riscatto vale 35 milioni -