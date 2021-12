Loris Capirossi: "Vi racconto la mia 250" - News (Di martedì 28 dicembre 2021) Loris Capirossi ha disputato sei stagioni nel Mondiale 250, divise in due parentesi: la prima, dal 1992 al 1994, quindi dopo due anni in 500 tornò nella quarto di litro, dal 1997 al 1999. Con due ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 28 dicembre 2021)ha disputato sei stagioni nel Mondiale 250, divise in due parentesi: la prima, dal 1992 al 1994, quindi dopo due anni in 500 tornò nella quarto di litro, dal 1997 al 1999. Con due ...

Advertising

Aigars74 : RT @zdravkost: #MotoGP 68 days (65+3) to go until #Qatar. Loris Capirossi (Suzuki) & Dani Pedrosa (Repsol Honda) in the 2009 #CatalanGP htt… - zdravkost : #MotoGP 68 days (65+3) to go until #Qatar. Loris Capirossi (Suzuki) & Dani Pedrosa (Repsol Honda) in the 2009… -