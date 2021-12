La serenata di Ultimo per Domenico e Domenica, supereroi dell'amore inossidabile (Di martedì 28 dicembre 2021) In occasione dell'uscita nelle sale del film di Paolo Genovese, <em>supereroi</em>, il cantautore romano ha regalato una serenata ad una coppia davvero speciale: Domenico e Domenica, una delle coppie più longeve d'Italia. Quasi 100 anni lui, poco più giovane lei, sono sposati da 74 anni e condividono non solo una lunga vita insieme, ma anche lo stesso cognome e lo stesso nome di battesimo. Con la complicità dei familiari e del sindaco di Grugliasco, Ultimo si è presentato, a sorpresa, sotto il balcone dei coniugi di platino e ha suonato per loro, con un pianoforte a coda, il singolo <em>supereroi</em>. Leggi su lastampa (Di martedì 28 dicembre 2021) In occasione'uscita nelle sale del film di Paolo Genovese, , il cantautore romano ha regalato unaad una coppia davvero speciale:, unae coppie più longeve d'Italia. Quasi 100 anni lui, poco più giovane lei, sono sposati da 74 anni e condividono non solo una lunga vita insieme, ma anche lo stesso cognome e lo stesso nome di battesimo. Con la complicità dei familiari e del sindaco di Grugliasco,si è presentato, a sorpresa, sotto il balcone dei coniugi di platino e ha suonato per loro, con un pianoforte a coda, il singolo .

Advertising

rockolpoprock : Ultimo, serenata sotto il balcone per una coppia torinese - StampaTorino : La serenata di Ultimo all’amore di Domenico e Domenica: diventa virale il video per il film Supereroi - infoitcultura : La coppia torinese si ama da 74 anni come in un film: Ultimo regala una serenata ai due 'Supereroi' - infoitcultura : Ultimo la sua “Supereroi” diventa una serenata live a Torino per una coppia che si ama da ben 74 anni -