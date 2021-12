Come è finita la storia degli italiani positivi chiusi in un bagno dell’aeroporto di Helsinki (Di martedì 28 dicembre 2021) Avevano deciso di trascorrere le feste di Natale in Finlandia, ma al ritorno in aeroporto ad Helsinki sono risultati positivi al tampone e sono stati messi in quarantena in un bagno. Due ragazzi di 20 e 23 anni di Napoli, Fabio e Valentina, sono finalmente stati spostati in un ostello dopo quasi un giorno trascorso in condizioni difficili. Ora “hanno una stanza con bagno ed angolo cottura”, racconta a Fanpage la madre di Fabio: erano pronti a salire sull’aereo per tornare a casa, invece dovranno restare nella struttura per dieci giorni. I primi momenti dopo il tampone fatto alle 3 di notte di ieri sono stati i più difficili: in seguito all’esito positivo, sono stati barricati in un bagno chiuso con una paratia, dopo un’ora hanno avuto una bottiglietta d’acqua e quasi all’alba due sedie. In mattinata ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Avevano deciso di trascorrere le feste di Natale in Finlandia, ma al ritorno in aeroporto adsono risultatial tampone e sono stati messi in quarantena in un. Due ragazzi di 20 e 23 anni di Napoli, Fabio e Valentina, sono finalmente stati spostati in un ostello dopo quasi un giorno trascorso in condizioni difficili. Ora “hanno una stanza coned angolo cottura”, racconta a Fanpage la madre di Fabio: erano pronti a salire sull’aereo per tornare a casa, invece dovranno restare nella struttura per dieci giorni. I primi momenti dopo il tampone fatto alle 3 di notte di ieri sono stati i più difficili: in seguito all’esito positivo, sono stati barricati in unchiuso con una paratia, dopo un’ora hanno avuto una bottiglietta d’acqua e quasi all’alba due sedie. In mattinata ...

