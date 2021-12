Quirinale: Cangini (Fi), 'è interesse del Paese che Draghi resti dov'è' (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Inutile far finta di non sapere o, peggio, di non aver capito. Mario Draghi al Quirinale vorrebbe andarci eccome. Un'aspirazione legittima, probabilmente incoraggiata dal timore di rimanere ostaggio di una maggioranza impazzita a causa dell'approssimarsi delle elezioni politiche. Ma quali conseguenze avrebbe, oggi, la rinuncia al governo di Mario Draghi? Il rischio è che l'Italia si ritrovi nelle condizioni descritte da Dante nel Purgatorio: una 'nave senza nocchiere in gran tempesta'”. Lo ha scritto sul “Giornale” il senatore di Forza Italia Andrea Cangini. "È interesse della Nazione che Mario Draghi resti dov'è. Ma poiché perderlo sarebbe una catastrofe, è dovere dei partiti rassicurarlo sul fatto che quest'ultimo anno di legislatura non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Inutile far finta di non sapere o, peggio, di non aver capito. Marioalvorrebbe andarci eccome. Un'aspirazione legittima, probabilmente incoraggiata dal timore di rimanere ostaggio di una maggioranza impazzita a causa dell'approssimarsi delle elezioni politiche. Ma quali conseguenze avrebbe, oggi, la rinuncia al governo di Mario? Il rischio è che l'Italia si ritrovi nelle condizioni descritte da Dante nel Purgatorio: una 'nave senza nocchiere in gran tempesta'”. Lo ha scritto sul “Giornale” il senatore di Forza Italia Andrea. "Èdella Nazione che Mariodov'è. Ma poiché perderlo sarebbe una catastrofe, è dovere dei partiti rassicurarlo sul fatto che quest'ultimo anno di legislatura non ...

