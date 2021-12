Lutto in casa Roma, è morto il dottore della squadra femminile: Salvatore Gervasi aveva 35 anni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un gravissimo Lutto ha colpito la Roma calcio. E’ morto Salvatore Gervasi, il dottore della squadra femminile, aveva 35 anni. La causa del decesso sarebbe un malore improvviso. “Tutta la AS Roma, con commozione e affetto, si unisce al dolore della famiglia Gervasi per l’improvvisa scomparsa di Salvatore, medico della Prima squadra. Ciao Salvatore, sappiamo quanto tenessi a tutte noi. Ci mancherai…”, è il tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club. Anche l’ex presidente della Roma James Pallotta ha voluto inviare un messaggio di cordoglio: “mi ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un gravissimoha colpito lacalcio. E’, il35. La causa del decesso sarebbe un malore improvviso. “Tutta la AS, con commozione e affetto, si unisce al dolorefamigliaper l’improvvisa scomparsa di, medicoPrima. Ciao, sappiamo quanto tenessi a tutte noi. Ci mancherai…”, è il tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club. Anche l’ex presidenteJames Pallotta ha voluto inviare un messaggio di cordoglio: “mi ...

