Corsport | il Napoli non libererà Insigne a gennaio per Toronto | non sarà un nuovo caso Manolas

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilnon vuole liberare. Lo scrive il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano. Non ciun. Ilnon ha nessuna intenzione di liberare il capitano ae dal Canada hanno capito che, probabilmente, non basterà neanche una cospicua offerta per far vacillare De Laurentiis: però per dare una svolta alla trattativa, pure questa possibilità comincia a farsi strada.va in scadenza a giugno, il suo manager, Pisacane, non può trattare (ufficialmente) prima di Capodanno, ma certe cose accadono fatalmente, verrebbe da dire. Il quadriennale da sette milioni, più o meno, è pronto, ma ilse la sta giocando su tutti i fronti, e neanche la ...