Calciomercato Inter | sfida al Napoli per Digne I dettagli

(Di lunedì 27 dicembre 2021): Marottailper il terzino che potrebbe lasciare l’Everton. Tutti gli aggiornamenti L’essata a Lucas. Questa la notizia riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come il profilo del francese piaccia e non poco a Simone Inzaghi. L’Everton, proprietario del cartellino, ha deciso di cederlo (già preso il sostituto Mykolenko dalla Dinamo Kiev), ma per assicurarsi il terzino in rotta con il club di Liverpool ci sarà da duellare con il, altra società sulle sue tracce. L’ragiona per un affare in prestito con diritto di riscatto L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Digne: Marotta sfida il Napoli per il terzino che potrebbe lasciare l'Everton. Tutti gli aggiornamenti L'è interessata a Lucas Digne. Questa la notizia riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come il profilo del francese piaccia e non poco a Simone Inzaghi. L'Everton, .../ Digne è un'ipotesi per il post - Perisic: si valuta un prestito Il fatto che sia una seconda linea negli schemi di Ruben Amorim può certamente aiutare la Lazio a portarlo a ...Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – “Vedo l’Inter davanti a tutti, poi il Milan se torna quello di prima. I posti in Champions se li giocano Napoli, Atalanta e Juventus”. Così l’ex ct della Nazionale Arrigo ...Il calciomercato di gennaio partirà ufficialmente il 3 gennaio, ma il Cagliari non può e non vuole aspettare. Ecco perché il ds Capozucca è già all'opera per provare a trovare gli uomini giusti da reg ...