Atletica | BoClassic Bolzano 2021 | programma | orari | tv | chi parteciperà

Venerdì 31 dicembre andrà in scena il BoClassic 2021, tradizionale evento podistico di fine anno. Come da tradizione, a San Silvestro si corre per le strade di Bolzano. In programma la gara femminile alle ore 15.00 (sulla distanza dei 5 km), poi alle ore 15.30 toccherà agli uomini cimentarsi sulla distanza degli 10 km (si corre per le vie del centro, lungo un percorso ad anello di 1,25 km per giro). Ci saranno tre italiani di lusso: Eyob Faniel e Yeman Crippa punteranno a regalare spettacolo, Nadia Battocletti ha tutte le carte in regola per fare la differenza. I grandi favoriti della vigilia sono l'etiope Muktar Edris (due volte Campione del Mondo sui 5000 metri, si è imposto a Bolzano nel 2014, 2016, 2017) e la keniana Margaret Kipkemboi.

