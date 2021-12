(Di domenica 26 dicembre 2021) Nella Casa del Gf Vip 6, sta nascendo una nuova coppia formata da. La relazione è abbastanza discussa sia all’interno del reality show che all’esterno. Infatti, l’ex naufraga dell’Isola 15ed ex fidanzata diha voluto avvertire lacon una lettera pubblicata sul settimanale Di più. Nel 2011, l’ex isolana è stata fidanzata con l’opinionista ed ha dichiarato che di lui non bisogna assolutamente fidarsi perchéè in grado di raccontare solo bugie. Laè stata tradita dall’attuale gieffino ed ha sofferto molto perché lei era innamorata.ha raccontato di essere stata tradita alla luce del sole. ...

Ferrera ha ammesso di aver sofferto molto per la relazione con Biagio D'Anelli : era ... L'ex naufraga ha confidato che il nuovo concorrente del Grande Fratellosfruttava la sua popolarità ...... dal popolo del web e dai, come l'artista che disegna sulle schiume dei cappuccini. Lo scrive ... AncheArcuri ha voluto dedicare un post all'influencer messinese ringraziandolo per il ...Gf Vip 6, Manuela Ferrera mette in guardia Miriana Trevisan: "Biagio D’Anelli non è capace di amare, ma di tradire sì!".Sta facendo chiacchierare parecchio il flirt tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Archiviato Nicola Pisu l’ex ragazza di Non è la Rai si è buttata tra le ...