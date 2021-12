Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Christensen, rinnovo in stallo” (Di domenica 26 dicembre 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Andreas Christensen, tra i possibili sostituti di Simon Kjær, ancora non rinnova con il Chelsea Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 dicembre 2021) Le ultime news suldel: Andreas, tra i possibili sostituti di Simon Kjær, ancora non rinnova con il Chelsea

Advertising

DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - Gazzetta_it : Alto, tecnico e lo manda Mbappé: per l'attacco del Milan spunta Kolo Muani - calciomercatoit : ?? Tutti vogliono #Vlahovic, ma le richieste dell'entourage spaventano: #Juve, #Milan e le big di #PremierLeague ora… - infoitsport : Calciomercato Milan, proposta dalla Premier | La decisione di Maldini - YBah96 : RT @DiMarzio: #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita -