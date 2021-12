Amici 21, LDA il primo della classe canto a Natale” il nuovo record” (Di domenica 26 dicembre 2021) Avanza il successo di LDA, indiscusso protagonista della nuova edizione di Amici 21, con un nuovo record registrato nelle vacanze natalizie in corso. Il figlio di Gigi D’Alessio ha registrato l’ennesimo record di ascolti su Spotify Italia con un inedito lanciato nella scuola, aggiudicandosi il titolo di cantante allievo più ascoltato a Natale nella storia della scuola di Maria De Filippi. Un record nel record che Luca D’Alessio ha raggiunto non solo grazie alla sua musica, ma anche grazie alla sua apparizione allo speciale del talent dedicato al Natale 2021, dove lui ha segnato il suo debutto da conduttore tv. LDA re di Amici su Spotify Italia Dopo aver raggiunto la prima certificazione FIMI di disco ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 dicembre 2021) Avanza il successo di LDA, indiscusso protagonistanuova edizione di21, con unregistrato nelle vacanze natalizie in corso. Il figlio di Gigi D’Alessio ha registrato l’ennesimodi ascolti su Spotify Italia con un inedito lanciato nella scuola, aggiudicandosi il titolo di cantante allievo più ascoltato anella storiascuola di Maria De Filippi. Unnelche Luca D’Alessio ha raggiunto non solo grazie alla sua musica, ma anche grazie alla sua apparizione allo speciale del talent dedicato al2021, dove lui ha segnato il suo debutto da conduttore tv. LDA re disu Spotify Italia Dopo aver raggiunto la prima certificazione FIMI di disco ...

