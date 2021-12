La Fazenda, Dayane Mello stuprata da Nego Do Borel? Lei nega tutto: «Non ha fatto nulla», ma cosa era successo? (Di domenica 26 dicembre 2021) Quello che è successo a Dayane Mello a La Fazenda ha sconvolto tutto il mondo: la modella brasiliana è stata molestata (e presumibilmente stuprata) da un altro concorrente del reality, Nego Do Borel. Oggi, eliminata dalla trasmissione, l’ex gieffina nega tutto quello che le è successo all’interno del programma brasiliano. Leggi anche: La Fazenda, Dayane… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021) Quello che èa Laha sconvoltoil mondo: la modella brasiliana è stata molestata (e presumibilmente) da un altro concorrente del reality,Do. Oggi, eliminata dalla trasmissione, l’ex gieffinaquello che le èall’interno del programma brasiliano. Leggi anche: La… L'articolo proviene da City Roma News.

