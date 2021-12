Covid: Oms, 'Omicron in 110 Paesi, contagi raddoppiano in 2-3 giorni' (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute)() - Omicron è ormai presente "in 110 Paesi. Ci sono prove consistenti che questa nuova variante ha un sostanziale vantaggio di crescita rispetto a Delta: si sta diffondendo molto più velocemente nei Paesi con... Leggi su europa.today (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute)() -è ormai presente "in 110. Ci sono prove consistenti che questa nuova variante ha un sostanziale vantaggio di crescita rispetto a Delta: si sta diffondendo molto più velocemente neicon...

