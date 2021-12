Roma, il giocatore verso la cessione? Un club inglese torna su di lui (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Roma potrebbe operare nel mercato delle cessioni in vista di gennaio. Sembra strano a dirsi, vista la coperta corta mostrata ed evidenziata più e più volte. Eppure c’è un reparto che presenta abbondanza: l’attacco. Mourinho ha infatti a disposizione almeno tre centravanti di ruolo: il titolarissimo Abraham e le riserve Shomurodov e Mayoral. Più il talentuosissimo Afena-Gyan, su cui lo Special One crede moltissimo! Insomma uno fra l’uzbeko e lo spagnolo è destinato a partire: già ma chi? Roma, Mayoral al passo d’addio? Un club inglese ci ripensa! Roma, Mayoral, calciomercato Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lapotrebbe operare nel mercato delle cessioni in vista di gennaio. Sembra strano a dirsi, vista la coperta corta mostrata ed evidenziata più e più volte. Eppure c’è un reparto che presenta abbondanza: l’attacco. Mourinho ha infatti a disposizione almeno tre centravanti di ruolo: il titolarissimo Abraham e le riserve Shomurodov e Mayoral. Più il talentuosissimo Afena-Gyan, su cui lo Special One crede moltissimo! Insomma uno fra l’uzbeko e lo spagnolo è destinato a partire: già ma chi?, Mayoral al passo d’addio? Unci ripensa!, Mayoral, calciomercato

Ultime Notizie dalla rete : Roma giocatore Roma, sorpresa Borja Mayoral: ecco cosa succede Commenta per primo Borja Mayoral potrebbe lasciare la Roma nel mercato di gennaio. L'attaccante di proprietà del Real Madrid piace molto alla Fiorentina, ma sul giocatore c'è anche l'interesse del Crystal Palace al quale era già stato accostato in estate.

Gli Ultras della Lazio contro Acerbi: 'Via da Roma subito' A noi che Acerbi a sia un giocatore importante della Lazio non importa nulla. Per noi contano il sudore, la grinta e il rispetto. Ecco perché da oggi Acerbi non è più gradito a Roma. Fino a quando ...

