Nuovo decreto Covid | stop a feste piazza e discoteche | super green pass per bar e musei

Advertising

Corriere : ?? Approvato il nuovo decreto: ecco cosa prevede per green pass, mascherine e tamponi - Corriere : Terza dose dopo quattro mesi e green pass valido sei: pronta la stretta del governo contro il Covid - vaticannews_it : #23dicembre #Vaticano Un decreto generale, a firma del cardinale Parolin, stabilisce che sarà possibile accedere ne… - ValerioPastore1 : Covid, approvato il nuovo decreto: mascherine all'aperto, Super Green Pass in bar e palestre e discoteche chiuse… - alefiorolli : RT @ilgiornale: Per contenere l'impennata dei contagi #Covid, legati in particolare alla contagiosità della variante #Omicron, il Cdm ha ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Tutto più o meno come previsto : dal Consiglio dei Ministri di questa sera è giunto il via libera al DL Festività , come è stato battezzato ilche introduce le contromisure ritenute necessarie dal Governo per far fronte alla nuova impennata dei contagi e alla sempre più capillare diffusione della variante Omicron . Ci sono ...Il Capodanno in Musica di Canale 5 si farà , non è a rischio dopo ilCovid. Sono state vietate le feste in piazza nell'ultima notte dell'anno, ma già in partenza, in realtà, quello Mediaset sarebbe stato tutto fuorché un Capodanno libero in piazza. ...Il governo Draghi il governo vara l’ennesimo decreto. Mascherine Ffp2 in cinema ... quando è in programma la nuova indagine dell’Iss. E se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, ha ribadito ...La maggior parte delle nuove regole decise dal governo per contrastare la risalita dei contagi da Covid entrerà in vigore alla pubblicazione del ...