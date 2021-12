Delia Duran | parla l’ex marito | “Io e lei eravamo una coppia aperta”

Advertising

zazoomblog : Sono ancora sposato con Delia Duran vi dico io chi è davvero - #ancora #sposato #Delia #Duran #davvero… - telodogratis : “Sono ancora sposato con Delia Duran, vi dico io chi è davvero” - kcarlino6 : E da questo si capisce che uomo d M.. #gfvip - VelvetMagIta : Delia Duran, l’ex marito contro Alex Belli: “È stata manipolata come le altre prima di lei” #VelvetMag #Velvet - adorobytts : #MarcoNerozzi fa delle dichiarazioni sull'ex moglie #DeliaDuran e dice la sua su #AlexBelli #GFVIP -

La prima parte del Grande Fratello Vip è stata a dir poco animata dalla relazione tra Alex Belli e. Oltre alle dichiarazioni d'amore struggenti dell'ex concorrente, scenate di gelosia e il triangolo sentimentale con Soleil hanno attirato ancor più l'attenzione del pubblico. Molti hanno ...Le verità di Marco Nerozzi, ex marito di, attuale fidanzata di Alex Belli: esisteva un accordo prima del Grande Fratello Vip?Delia Duran ammette di avere ancora dubbi su Alex Belli: 'L'ho perdonato ma sto soffrendo tanto. È tutto un grosso punto .... Alessandro Basciano vs Alex Belli/ P*rla, parla di me perché vado forte su ...A rivelare la sua opinione in merito alla liaison tra Delia Duran e Alex Belli e al triangolo sentimentale con Soleil, è Marco Nerozzi.