Piazza Affari positiva | deboli le banche

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo una prima parte all’insegna della debolezza, le borse europee hanno tutte chiuso in territorio positivo aiutate, nel corso della seconda parte, anche dall’avvio positivo dei listini a stelle e strisce. In un clima pre-natalizio,ha chiuso sopra la parità nonostante la debolezza di un comparto bancario (UniCredit ha segnato un -0,07% e Intesa Sanpaolo un -0,09%) fiaccato dagli acquisti registrati nella seduta ieri. La performance peggiore del Ftse Mib, che si è fermato a 26.827,93 punti (+0,66%), è stata registrata da BPER Banca (-0,56%), il cui Cda ha preso atto della lettera con cui il Fondo Interbancario di Tutela Depositi “ha ritenuto non accoglibile l’offerta non vincolante presentata da BPER Banca” per acquisire l’88,3% di Banca Carige. “BPER Banca ha ribadito al FITD la propria disponibilità a fornire i chiarimenti ...