Draghi contro le sanzioni sul gas: "L'Ue mantenga l'ingaggio con Putin" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Se vogliamo adottare delle sanzioni che prevedano anche il gas, siamo veramente capaci di farlo? Siamo forti abbastanza? È il momento giusto? Chiaramente la risposta è no”. Il pragmatismo di Mario Draghi sfida anche i desiderata del primo alleato dell’Italia e dell’Ue, Joe Biden. Nella conferenza stampa di fine anno, il premier scavalca le reticenze europee su cosa fare con Vladimir Putin che ‘assedia’ di truppe il confine con l’Ucraina. Per Draghi “l’Ue deve mantenere il suo ingaggio con Putin”, anche perché al momento l’Unione non ha un fattore “di deterrenza” da poter usare. Tanto più che gli Stati membri non riescono a trovare un accordo su come contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia. Le parole del presidente del Consiglio (e possibile futuro presidente della Repubblica, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Se vogliamo adottare delleche prevedano anche il gas, siamo veramente capaci di farlo? Siamo forti abbastanza? È il momento giusto? Chiaramente la risposta è no”. Il pragmatismo di Mariosfida anche i desiderata del primo alleato dell’Italia e dell’Ue, Joe Biden. Nella conferenza stampa di fine anno, il premier scavalca le reticenze europee su cosa fare con Vladimirche ‘assedia’ di truppe il confine con l’Ucraina. Per“l’Ue deve mantenere il suocon”, anche perché al momento l’Unione non ha un fattore “di deterrenza” da poter usare. Tanto più che gli Stati membri non riescono a trovare un accordo su come contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia. Le parole del presidente del Consiglio (e possibile futuro presidente della Repubblica, ...

Advertising

riccardomagi : Ottimo #Draghi anche perché ha accolto la nostra richiesta: il governo non si costituirà contro l'ammissibilità de… - fattoquotidiano : Referendum Eutanasia e Cannabis, Draghi: “Governo non ha alcuna intenzione di costituirsi contro l’ammissibilità” - Linkiesta : Il booster democratico per salvare la nostra Repubblica Non è più tempo di scherzare, Mario Draghi deve completare… - fabiovalenza : RT @riccardomagi: Ottimo #Draghi anche perché ha accolto la nostra richiesta: il governo non si costituirà contro l'ammissibilità dei #Ref… - rossomille : RT @carlo_canepa: Oggi Draghi ha commesso alcuni errori e omissioni nella #conferenzastampa di fine anno. Dai dati su morti e vaccinati con… -