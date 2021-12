A un passo dal record assoluto di contagi. Bollettino, esplode il tasso di positività. L'esperto: "In Italia c'è Omicron, è la prova" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In attesa del dilagare della variante Omicron, il Bollettino sul Covid di mercoledì 22 dicembre precipita l'Italia in uno scenario da prima e seconda ondata: sono 36.293 i nuovi casi, un trend che potrebbe vedere nei prossimi giorni sbriciolarsi il triste record di positivi registrato il 13 novembre del 2020, quando i contagi giornalieri furono oltre 40.902. Impressionante (e purtroppo costantemente in salita) anche il tasso di positività, al 4,7% rispetto al +3,6 per cento di ieri. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 779.303 (72.562 in meno rispetto alle ultime 24 ore), mentre i morti sono stati 146. Gli attualmente positivi sono 402.729, salgono i ricoverati, 9.554 (+161) di cui in 1.010 in terapia intensiva. Negli ultimi 7 giorni è netto il balzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In attesa del dilagare della variante, ilsul Covid di mercoledì 22 dicembre precipita l'in uno scenario da prima e seconda ondata: sono 36.293 i nuovi casi, un trend che potrebbe vedere nei prossimi giorni sbriciolarsi il tristedi positivi registrato il 13 novembre del 2020, quando igiornalieri furono oltre 40.902. Impressionante (e purtroppo costantemente in salita) anche ildi, al 4,7% rispetto al +3,6 per cento di ieri. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 779.303 (72.562 in meno rispetto alle ultime 24 ore), mentre i morti sono stati 146. Gli attualmente positivi sono 402.729, salgono i ricoverati, 9.554 (+161) di cui in 1.010 in terapia intensiva. Negli ultimi 7 giorni è netto il balzo ...

Ultime Notizie dalla rete : passo dal Sorrentino, ecco la road map per sperare nell'Oscar ...tra i 15 titoli internazionali tra quelli proposti da 93 paesi era il primo fondamentale passo e lì ... Sono entrati: dall'Austria, "Great Freedom", dal Belgio "Playground", dal Buthan, "Lunana: A Yak in ...

Psoriasi, dermatologi e MMG alleati per diagnosi precoce e aderenza terapeutica ... però, è fondamentale intervenire subito: " Spesso la psoriasi è sottovalutata dal paziente stesso ?... quindi bisogna essere sempre al passo coi tempi e valutare gli eventuali vantaggi rispetto alle ...

Pechino 2022: NHL a un passo dal no ai Giochi Virgilio Sport Maschere viso coreane: le migliori 21 per una pelle perfetta Le maschere viso coreane sono il prodotto ideale per una pelle levigata e protetta. Ecco perché abbiamo selezionato le 21 migliori k-beauty masks su Amazon: dalle sheet masks alle bubble, passando per ...

Seregno calcio, la Procura indaga sulle intimidazioni: i veleni tra il presidente Erba e l’ex dg Corda Il Seregno calcio è finito al centro delle cronache per il clima di intimidazioni e violenze. Su quanto accaduto indaga ora la Procura. Nel frattempo prosegue lo scambio di accuse tra l’ex dg Corda e ...

