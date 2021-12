Nucleare, lettera di 700 scienziati a Biden (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono centinaia, circa 700 scienziati e ingegneri – fra cui 21 Premi Nobel – i firmatari di una lettera appello al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in cui si dicono “seriamente preoccupati per i rischi posti da armi nucleari”. Nella lettera, la cui notizia ha iniziato a circolare negli Usa nei giorni scorsi e che l’Adnkronos ha avuto l’opportunità di leggere, gli scienziati e gli ingegneri – afferenti ai maggiori istituti di ricerca statunitensi ma anche europei e italiani – scrivono a Biden: “Sappiamo che Lei condivide le nostre preoccupazioni. Il Nuclear Posture Review (Npr) in corso è un’opportunità per Lei di ridurre il rischio di una guerra Nucleare riducendo l’arsenale Nucleare degli Stati Uniti e il suo ruolo nella sicurezza degli Stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono centinaia, circa 700e ingegneri – fra cui 21 Premi Nobel – i firmatari di unaappello al presidente degli Stati Uniti, Joe, in cui si dicono “seriamente preoccupati per i rischi posti da armi nucleari”. Nella, la cui notizia ha iniziato a circolare negli Usa nei giorni scorsi e che l’Adnkronos ha avuto l’opportunità di leggere, glie gli ingegneri – afferenti ai maggiori istituti di ricerca statunitensi ma anche europei e italiani – scrivono a: “Sappiamo che Lei condivide le nostre preoccupazioni. Il Nuclear Posture Review (Npr) in corso è un’opportunità per Lei di ridurre il rischio di una guerrariducendo l’arsenaledegli Stati Uniti e il suo ruolo nella sicurezza degli Stati ...

