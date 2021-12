LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Paltrinieri perde il podio e il record del mondo: quarto nei 1500 di Wellbrock (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29: “Abbiamo provato qualcosa di nuovo con Fabrizio e abbiamo sbagliato tutto. Potevo fare o tanto bene o tanto male ed è andata male” 15.27: Poco brillante, mai realmente in gara, Gregorio Paltrinieri ha probabilmente pagato dazio ad una stagione complicatissima. era apparso in buone condizioni nella staffetta in acque libere e non sembrava così in difficoltà ieri in batteria ma oggi è venuto a mancare completamente 15.24: record DEL mondo DI FLORIAN Wellbrock! 14’06?88! Argento per il tunisino Hafnaoui in 14’10?94, record africano, terzo posto per l’ucraino Romanchuk in 14’11?47, quarto uno spento Paltrinieri in 14’21?00, quinto Acerenza in 14’24?31 15.23: Ai 1400 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.29: “Abbiamo provato qualcosa di nuovo con Fabrizio e abbiamo sbagliato tutto. Potevo fare o tanto bene o tanto male ed è andata male” 15.27: Poco brillante, mai realmente in gara, Gregorioha probabilmente pagato dazio ad una stagione complicatissima. era apparso in buone condizioni nella staffetta in acque libere e non sembrava così in difficoltà ieri in batteria ma oggi è venuto a mancare completamente 15.24:DELDI FLORIAN! 14’06?88! Argento per il tunisino Hafnaoui in 14’10?94,africano, terzo posto per l’ucraino Romanchuk in 14’11?47,uno spentoin 14’21?00, quinto Acerenza in 14’24?31 15.23: Ai 1400 ...

