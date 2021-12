La storia della collana che “doveva proteggere dal 5g” e invece è radioattiva (Di martedì 21 dicembre 2021) Oltre al complotto la beffa: perché i ciondoli e le collane che i complottisti propagandano come protezione dal pericolosissimo 5g, e per i quali presumibilmente hanno aperto il portafoglio, si sono invece rivelati dei pericoli perché radioattivi. A rivelarlo è l’autorità olandese per la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni (ANVS) che dopo alcuni test ha segnalato la pericolosità degli accessori preposti, secondo chi li vende, a proteggere dalla rete mobile 5G. Ovviamente una affermazione senza alcun fondamento perché non solo non esiste alcuna prova della pericolosità della rete mobile 5G ma anzi anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che sono sicure e non diverse dai segnali 3G e 4G già esistenti. Insomma una protezione inesistente acquistata e diventata un pericolo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Oltre al complotto la beffa: perché i ciondoli e le collane che i complottisti propagandano come protezione dal pericolosissimo 5g, e per i quali presumibilmente hanno aperto il portafoglio, si sonorivelati dei pericoli perché radioattivi. A rivelarlo è l’autorità olandese per la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni (ANVS) che dopo alcuni test ha segnalato la pericolosità degli accessori preposti, secondo chi li vende, adalla rete mobile 5G. Ovviamente una affermazione senza alcun fondamento perché non solo non esiste alcuna provapericolositàrete mobile 5G ma anzi anche l’Organizzazione MondialeSanità afferma che sono sicure e non diverse dai segnali 3G e 4G già esistenti. Insomma una protezione inesistente acquistata e diventata un pericolo ...

