GF Vip | rissa tra Aldo Montano e Alex Belli

(Di martedì 21 dicembre 2021) Alta tensione in studio trache cominciano a litigare, a discutere su quanto successo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il campione si è sentito preso in giro, l’attore non ci sta e si difende ma deve intervenire Alfonso Signorini per dividerli e calmare gli animi… Dopo lo scontro con Wendy, la mamma di Soleil Sorge, si apre un altro capitolo nella ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip con ancora protagonista. È successo dopo che Alfonso Signorini ha voluto celebrare il percorso diinsieme ai Vip conosciuti dentro la Casa. Prima una clip, poi parole dolcissime diper tutti contraccambiate da Manuel, Gianmaria, Katia, Manila, insomma da tutti… Poi però arriva ...

...l'ennesimo confronto tra Soleil Sorge e Alex Belli e laquasi sfiorata tra lo stesso Belli e Aldo Montano, le dinamiche più interessanti della 29esima puntata del "Grande Fratello" non ...Aldo Montano contro Alex Belli Nella casa del GFAldo Montano ha voluto togliersi qualche ...Belli si è scagliato contro Aldo Montano e la lite è degenerata quasi al punto di sfociare in una. ...Erano i tre moschettieri Alex, Aldo e Manuel. Ma non è andata a finire bene e dopo l'uscita dal Gf Vip di Alex Belli (squalificato) e Aldo ...Se i concorrenti nella casa del GF Vip litigano, gli eliminati in studio non sono da meno: ieri sera stava per scoppiare una mega rissa.