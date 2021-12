Roma - Sampdoria, niente conferenza di Mourinho: ecco il motivo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma - Testa solo al match contro la Sampdoria . La Roma si prepara alla sfida di mercoledì all'Olimpico contro i blucerchiati, l'ultima del 2021 prima della sosta natalizia. Massima concentrazione a ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 dicembre 2021)- Testa solo al match contro la. Lasi prepara alla sfida di mercoledì all'Olimpico contro i blucerchiati, l'ultima del 2021 prima della sosta natalizia. Massima concentrazione a ...

Advertising

FIGCfemminile : ?????? | COPPA ITALIA ???? Milan, AS Roma, Como Women, Fiorentina, Inter, Juventus e Sampdoria ai Quarti di finale! ?… - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - siamo_la_Roma : ?? Si avvicina #RomaSampdoria ?? #Gabbiadini in dubbio per la sfida dell'#Olimpico ?? Il report dell'allenamento sui p… - TMWSampdoria : Verso Sampdoria - Roma: Torregrossa in gruppo, terapie per tre - napolista : #RomaSampdoria, #Mourinho annulla la conferenza stampa per avere più tempo per preparare il match A Trigoria c’è m… -