Raiola spaventa la Juventus: “Tre club su de Ligt” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il procuratore Mino Raiola spaventa la Juventus sul futuro di Matthijs de Ligt: le parole dell’agente rivelano l’interesse di tre top club Nel calcio moderno i club non devono fare… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il procuratore Minolasul futuro di Matthijs de: le parole dell’agente rivelano l’interesse di tre topNel calcio moderno inon devono fare… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

forumJuventus : Raiola spaventa la Juve: 'De Ligt penso sia pronto per fare un nuovo step' ?? - Itreasureyouk : RT @forumJuventus: Raiola spaventa la Juve: 'De Ligt penso sia pronto per fare un nuovo step' ?? - serieAnews_com : ?? #Juventus, #Raiola spaventa i bianconeri ??? per #deLigt interesse di #Barcellona, #RealMadrid e #Psg - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Raiola spaventa la #Juve: '#DeLigt è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui' - CorSport : #Raiola spaventa la #Juve: 'Tre top club vogliono #DeLigt' ?? -