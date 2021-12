La gente non si fida più: 8 milioni di disdette per Natale e Capodanno (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Otto milioni di disdette per Natale e Capodanno. Questo il bilancio attuale registrato da Demoskopika per il primo giorno del 2022, e pubblicato da Tgcom24. La gente ha paura: le disdette di Natale e Capodanno La buona notizia è che almeno più della metà degli italiani (circa il 52%) andrà in vacanza per le festività di fine anno, e il 24% ha già prenotato. C’è un 15% di indecisi, ma si parla comunque di quasi 18 milioni, e 9 su 10 sceglieranno mete italiane. Dall’altro lato, però, arrivano le dolenti note, e non sono poche: 24 milioni hanno scelto di non partire (circa il 48%), ma forse il dettaglio più preoccupante sono gli otto milioni che hanno fatto una disdetta per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Ottodiper. Questo il bilancio attuale registrato da Demoskopika per il primo giorno del 2022, e pubblicato da Tgcom24. Laha paura: lediLa buona notizia è che almeno più della metà degli italiani (circa il 52%) andrà in vacanza per le festività di fine anno, e il 24% ha già prenotato. C’è un 15% di indecisi, ma si parla comunque di quasi 18, e 9 su 10 sceglieranno mete italiane. Dall’altro lato, però, arrivano le dolenti note, e non sono poche: 24hanno scelto di non partire (circa il 48%), ma forse il dettaglio più preoccupante sono gli ottoche hanno fatto una disdetta per ...

