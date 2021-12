Giuseppe Gibboni protagonista al Verdi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) di Olga Chieffi Era in cartellone, ben prima della finale del Premio Paganini. Doveva tornare nel suo teatro, il giovane talento di Campagna, con la valigia sempre pronta, insieme all’intera famiglia, il padre Daniele, la madre Gerardina Letteriello, le sorelle Annastella e Donatella, per girare il mondo, far lezione da Salvatore Accardo a Berman ad Amoyal e affermarsi al Leonid Kogan, al George Enescu, quindi, il premio più prestigioso il Paganini, che ha portato a iscrivere il nome diin un albo d’oro che recita stelle del violinismo internazionale di tutti i tempi. Un concerto questo, durante il quale il suo ed il nostro pensiero volerà certamente all’indimenticato maestro Maurizio Aiello, che qui, al Martucci di Salerno ha diplomato tutti i violinisti, da papà Daniele ai tre ...

... James Conlon, Roberto Abbado, Hartmut Haenchen e Asher Fisch accanto a solisti di prestigio come Michail Pletnev, Sergey Khachatryan e. Ampio spazio alla musica contemporanea con ...Il concerto sarà aperto dalla chitarrista Carlotta Dalia e dal violinista, vincitore del 1° premio della 56esima edizione del Concorso Paganini.MANTOVA Settima stagione per Mantova Musica, che torna alla usuale programmazione, con l'apertura del cartellone in gennaio, in una atmosfera di ritrovata ...La bacchetta – le bacchette – sono quelle che si muoveranno sul podio a partire dal prossimo 11 febbraio. Bologna suona; Bologna ascolta. Bologna ...