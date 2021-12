Ecco come si cambia taglio di capelli (ma solo per un sera) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Che il bob sia fra i tagli di capelli più gettonati del momento, complici anche le tante star che l’hanno scelto, è fuor di dubbio, ma non tutte le donne sono disposte a rinunciare alle proprie lunghezze per seguire le mode. Altra cosa è sperimentare, e in questo caso la soluzione giusta per le feste potrebbe essere il “faux bob”, altrettanto amato a Hollywood e non solo. Si tratta, come suggerisce il nome, di un finto caschetto, un’acconciatura talmente ben riuscita che farà chiedere a chiunque: «Li avrà tagliati davvero?». Faux bob, il finto corto perfetto per le feste guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) Che il bob sia fra i tagli dipiù gettonati del momento, complici anche le tante star che l’hanno scelto, è fuor di dubbio, ma non tutte le donne sono disposte a rinunciare alle proprie lunghezze per seguire le mode. Altra cosa è sperimentare, e in questo caso la soluzione giusta per le feste potrebbe essere il “faux bob”, altrettanto amato a Hollywood e non. Si tratta,suggerisce il nome, di un finto caschetto, un’acconciatura talmente ben riuscita che farà chiedere a chiunque: «Li avrà tagliati davvero?». Faux bob, il finto corto perfetto per le feste guarda le foto ...

