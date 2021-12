**Calcio: Cesena in mano Usa, Jrl Investment Partners di Aiello e Lewis acquisisce 60% club** (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - La Holding CFC SpA ha annunciato che è stato perfezionato il passaggio del 60% delle quote del Cesena FC (di cui è socio unico) in favore di JRL Investment Partners LLC, società controllata da Robert Lewis e John Aiello con l'appoggio di un gruppo di imprenditori americani. A seguito di tale operazione, conclusa nella mattinata odierna, a Cesena, davanti al Notaio Marco Maltoni, i ventotto soci azionisti di Holding CFC SpA continueranno a detenere il 40% della società e affiancheranno in continuità John Aiello e Robert Lewis nel nuovo percorso di sviluppo societario e sportivo. Il nuovo assetto societario vedrà Robert Lewis dividere la carica di Copresidente con John Aiello, oltre a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - La Holding CFC SpA ha annunciato che è stato perfezionato il passaggio del 60% delle quote delFC (di cui è socio unico) in favore di JRLLLC, società controllata da Roberte Johncon l'appoggio di un gruppo di imprenditori americani. A seguito di tale operazione, conclusa nella mattinata odierna, a, davanti al Notaio Marco Maltoni, i ventotto soci azionisti di Holding CFC SpA continueranno a detenere il 40% della società e affiancheranno in continuità Johne Robertnel nuovo percorso di sviluppo societario e sportivo. Il nuovo assetto societario vedrà Robertdividere la carica di Copresidente con John, oltre a ...

