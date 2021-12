Ultime Notizie Roma del 19-12-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita in studio L’Italia si sta avvicinando alla zona arancione nel convinto Guido Rasi consulente scientifico di figliuolo che fa notare Come continui ad aumentare l’occupazione dei posti ospedalieri è fondamentale fare subito le terze dosi una Corsa contro il tempo il Ministero della Salute chiede alle regioni di rafforzare le misure di assistenza il paese in una fase più acuta appello degli anestesisti aumento del 70% dei posti occupati in intensiva dirigente per i non vaccinati draghi convoca una cabina di regia per il 23 servirà anche a decidere se ci sarà bisogno di ulteriori misure sul tavolo l’obbligo di mascherine all’aperto il tampone per eventi discoteche omicron fa paura la Delta dice coraggio in qualche modo sotto controllo ma ovvio non potrebbe sparigliare completamente le carte ...