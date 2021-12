Pioli non ci sta: “I dati parlano chiaro” (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ uno Stefano Pioli amareggiato quello visto nel post-partita. Ai microfoni di DAZN, sulla riflessione di Massimo Ambrosini, riguardante la critica del calo dal punto di vista fisico, il tecnico rossonero si è espresso così: “I dati complessivi nostri sono molto vicini in ogni gara, vuol dire che la squadra ha sempre fatto bene. Il nostro ritmo è stato sempre molto simile, non ho i dati di stasera, ma la squadra è stata molto energica, la squadra non ha di certo demeritato“. Pioli, Milan, KessieNon poteva mancare il commento sull’episodio del gol annullato a Kessie: “Io lo so che alla fine si dirà che il regolamento è stato applicato nella giusta maniera, ma un giocatore che è per terra e non può intervenire, come fa a procurare un danno? Juan Jesus non è ostacolato da Giroud. Mi dispiace, la squadra ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ uno Stefanoamareggiato quello visto nel post-partita. Ai microfoni di DAZN, sulla riflessione di Massimo Ambrosini, riguardante la critica del calo dal punto di vista fisico, il tecnico rossonero si è espresso così: “Icomplessivi nostri sono molto vicini in ogni gara, vuol dire che la squadra ha sempre fatto bene. Il nostro ritmo è stato sempre molto simile, non ho idi stasera, ma la squadra è stata molto energica, la squadra non ha di certo demeritato“., Milan, KessieNon poteva mancare il commento sull’episodio del gol annullato a Kessie: “Io lo so che alla fine si dirà che il regolamento è stato applicato nella giusta maniera, ma un giocatore che è per terra e non può intervenire, come fa a procurare un danno? Juan Jesus non è ostacolato da Giroud. Mi dispiace, la squadra ...

