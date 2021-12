Uomini e Donne, ex tronista positivo al Covid: le sue condizioni – VIDEO (Di sabato 18 dicembre 2021) Non è un bel periodo questo per un ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la fine della sua storia d’amore, arriva la notizia della positività al Covid-19 Ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato in queste ore su Instagram di essere risultato positivo al Covid-19. Si tratta del bel romano Matteo Fioravante che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Non è un bel periodo questo per un exdi. Dopo la fine della sua storia d’amore, arriva la notizia della positività al-19 Exdiha annunciato in queste ore su Instagram di essere risultatoal-19. Si tratta del bel romano Matteo Fioravante che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

poliziadistato : Buon compleanno a #PapaFrancesco sempre vicino al lavoro delle donne e degli uomini della #poliziadistato al serviz… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - senzapensieri2 : RT @molgora85: In questo mondo non ci sono uomini o donne ma persone che devono volersi bene uno/a con l'altro/a e unire le nostre forze pe… - FrisendaDionig1 : RT @GiorgiaMeloni: Questa mattina, a Roma, una parte della caserma dei Carabinieri 'Salvo D'Acquisto' è andata in fiamme. La mia vicinanza… -