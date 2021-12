Tragico incidente in Campania, perde il controllo della Smart e si ribalta: morto 41enne (Di sabato 18 dicembre 2021) Tragedia in Campania, 41enne muore dopo Tragico incidente. Risponde al nome di Luigi Mazzeo, la vittima del drammatico sinistro avvenuto a Paduli, nel beneventano intorno all’1. L’uomo era a bordo di una Smart quando per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo dell’auto che è finita in un campo al lato della strada L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Tragedia inmuore dopo. Risponde al nome di Luigi Mazzeo, la vittima del drammatico sinistro avvenuto a Paduli, nel beneventano intorno all’1. L’uomo era a bordo di unaquando per cause ancora in fase di accertamento ha perso ildell’auto che è finita in un campo al latostrada L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

