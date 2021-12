Sarah Ferguson è sicura: “Lady D ne sarebbe stata felicissima”. A cosa si riferisce? (Di sabato 18 dicembre 2021) La principessa Diana sarebbe felicissima di vedere suo figlio, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle così felici insieme. Lo ha rivelato Sarah Ferguson, duchessa di York e storica amica di Lady D. Intervistata a Porta a Porta, la storica trasmissione condotta su Rai 1 da Bruno Vespa, Sarah Ferguson è convinta che ciò che interesserebbe di più alla principessa Diana, se fosse ancora qui, è “vedere suo figlio così felice”. LEGGI ANCHE => Lady Diana era a disagio quando cenava con la Regina: lo chef racconta cosa faceva per evitarla L’ex moglie del principe Andrea si è anche soffermata sulle immagini che hanno commosso il mondo durante il funerale di Diana, ovvero i momenti in cui Harry, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 18 dicembre 2021) La principessa Dianadi vedere suo figlio, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle così felici insieme. Lo ha rivelato, duchessa di York e storica amica diD. Intervia Porta a Porta, la storica trasmissione condotta su Rai 1 da Bruno Vespa,è convinta che ciò che interesserebbe di più alla principessa Diana, se fosse ancora qui, è “vedere suo figlio così felice”. LEGGI ANCHE =>Diana era a disagio quando cenava con la Regina: lo chef raccontafaceva per evitarla L’ex moglie del principe Andrea si è anche soffermata sulle immagini che hanno commosso il mondo durante il funerale di Diana, ovvero i momenti in cui Harry, ...

