Manovra | Alitalia; Cub - Trasporti | ridotta Cassa integrazione

Laeconomica del Governo prevede la riduzione, nel 2023, dall'80 al 60% della Cassa integrazione straordinaria integrata dal Fondo di solidarietà per i lavoratori. E' previsto nella ..."Chiediamo pari tutele, così come sono state garantite a tutti i lavoratori. Non stiamo ...Come lei in piazza ci sono tanti altri lavoratori che si sentono messi in secondo piano dalla...La manovra economica del Governo prevede la riduzione, nel 2023, dall'80 al 60% della Cassa integrazione straordinaria integrata dal Fondo di solidarietà per i lavoratori Alitalia. E' previsto nella l ...I manifestanti sono furiosi soprattutto per gli sgravi fiscali previsti dal governo Draghi per i redditi medi: secondo loro, è stato fatto troppo poco per chi ha più difficoltà. Ci sono anche gruppi c ...