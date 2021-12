Il Green Pass? "Lo controllano così". Striscia, scandalo in aeroporto: ecco come fanno passare i passeggeri | Video (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si parla tanto di Green Pass “super” o di “base”, ma alla fine il problema è sempre lo stesso: chi controlla e soprattutto come? Valerio Staffelli ha deciso di indagare per conto di Striscia la Notizia negli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino. Quello che ha scoperto è molto interessante, quanto sconcertante: molti addetti agli imbarchi sembrano avere i “super poteri”, dato che sono in grado di stabilire la validità della certificazione verde con lo sguardo. Purtroppo è tutto vero: molti Passeggeri ottengono il via libera senza neppure Passare il Green Pass sotto l'app di scansione. Staffelli ha documentato tutto, recandosi prima all'aeroporto di Linate: “In Italia abbiamo sviluppato dei raggi che scannerizzano la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si parla tanto di“super” o di “base”, ma alla fine il problema è sempre lo stesso: chi controlla e soprattutto? Valerio Staffelli ha deciso di indagare per conto dila Notizia negli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino. Quello che ha scoperto è molto interessante, quanto sconcertante: molti addetti agli imbarchi sembrano avere i “super poteri”, dato che sono in grado di stabilire la validità della certificazione verde con lo sguardo. Purtroppo è tutto vero: moltieggeri ottengono il via libera senza neppureare ilsotto l'app di scansione. Staffelli ha documentato tutto, recandosi prima all'di Linate: “In Italia abbiamo sviluppato dei raggi che scannerizzano la ...

Advertising

borghi_claudio : Uscire dalla full immersion in commissione David Rossi, guardare le notizie e vedere la narrazione sul salvifico gr… - borghi_claudio : Quando è stato messo il green pass addirittura PER LAVORARE i contagi erano DUEMILA. Se fossero andati a DUECENTO s… - CottarelliCPI : Visto che tanti ancora non capiscono, ripeto (repetita iuvant): il green pass è giusto perché chi non è vaccinato h… - malludda1 : E niente....a fine 2021 si sciopera col green pass......fa già ridere così, non mi dilungo. - riccardosanna14 : RT @borghi_claudio: Quando è stato messo il green pass addirittura PER LAVORARE i contagi erano DUEMILA. Se fossero andati a DUECENTO si au… -