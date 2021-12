GF Vip, Soleil Sorge ha un malore nella notte (Di venerdì 17 dicembre 2021) Durante notte, nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge non si è sentita bene. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è isolata dal resto del gruppo che era ancora sveglio a chiacchierare tra il salotto e il giardino. In preda a un forte mal di stomaco, la Sorge si è messa a letto molto prima del solito, coprendosi la testa con un cuscino e tenendosi la pancia, e non si è alzata neanche quando è stata richiamata in confessionale. Fin qui nulla di strano, perché ci sta non stare bene; c’è chi ipotizza si trattasse del ciclo mestruale, ma non è così. Poco dopo, infatti, Biagio D’Anelli si è avvicinato al volto noto di Uomini e Donne per sapere come stesse, e a questo punto Soleil ha parlato di Alex Belli, piangendo e singhiozzando e mettendo di tanto in tanto la testa sotto il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 dicembre 2021) DuranteCasa del Grande Fratello Vip,non si è sentita bene. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è isolata dal resto del gruppo che era ancora sveglio a chiacchierare tra il salotto e il giardino. In preda a un forte mal di stomaco, lasi è messa a letto molto prima del solito, coprendosi la testa con un cuscino e tenendosi la pancia, e non si è alzata neanche quando è stata richiamata in confessionale. Fin qui nulla di strano, perché ci sta non stare bene; c’è chi ipotizza si trattasse del ciclo mestruale, ma non è così. Poco dopo, infatti, Biagio D’Anelli si è avvicinato al volto noto di Uomini e Donne per sapere come stesse, e a questo puntoha parlato di Alex Belli, piangendo e singhiozzando e mettendo di tanto in tanto la testa sotto il ...

