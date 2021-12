Bake Off 17 dicembre 2021: vince Daniela (gallery) (Di sabato 18 dicembre 2021) La finale di Bake Off Italia 2021 di stasera, 17 dicembre, ha decretato vincitrice Daniela! A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata invece Benedetta Parodi, nella splendida location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Prima di giocarsi il tutto per tutto nella finale vera e propria, c’è stato lo spareggio tra Lola e Peperita, che hanno dovuto preparare tre torte dalle “fette perfette”. Le due concorrenti hanno progettato dei dolci completamente diversi, più moderni Lola, più classici Peperita. Terza finalista di Bake Off è: Lola! Per la prova tecnica, con ospite il pastry chef Stefano Ferraro, che ha lavorato al Noma di Copenaghen, è stato chiesto ai concorrenti di preparare tre Torte Fiore, delle ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 18 dicembre 2021) La finale diOff Italiadi stasera, 17, ha decretato vincitrice! A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata invece Benedetta Parodi, nella splendida location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Prima di giocarsi il tutto per tutto nella finale vera e propria, c’è stato lo spareggio tra Lola e Peperita, che hanno dovuto preparare tre torte dalle “fette perfette”. Le due concorrenti hanno progettato dei dolci completamente diversi, più moderni Lola, più classici Peperita. Terza finalista diOff è: Lola! Per la prova tecnica, con ospite il pastry chef Stefano Ferraro, che ha lavorato al Noma di Copenaghen, è stato chiesto ai concorrenti di preparare tre Torte Fiore, delle ...

