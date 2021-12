“Niente puntura | niente lavoro” | Google impone il vaccino ai dipendenti | i no vax saranno licenziati

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Se non si metteranno in regola entro il 18 gennaio verranno messi in aspettativa pagata per 30 giorni, poi scatteranno sospensione e licenziamento

La Stampa

Obbligo di vaccino anti - Covid per i lavoratori di Google: "No jab, no job" (lavoro). Google chiede a tutti i dipendenti negli Stati Uniti di vaccinarsi contro il covid pena la perdita dell'impiego. A quanto si apprende da un memorandum interno, citato ...Dal 18 gennaio chi non ha ricevuto le dosi verrà prima sospeso e dopo sei mesi licenziato Obbligo vaccinale covid per i lavoratori di Google: 'No jab, no job' (lavoro). Google chiede a tutti i dipendenti negli Stati Uniti di vaccinarsi contro il covid pena la perdita dell'impiego. A quanto si apprende da un memorandum interno, citato ...‘No jab, no job’ (niente puntura, niente lavoro). Google chiede a tutti i dipendenti negli Stati Uniti di vaccinarsi contro il covid pena la perdita dell’impiego. A quanto si apprende da un memorandum ...Dal 10 gennaio i dipendenti sarebbero dovuti tornare in ufficio per circa tre giorni alla settimana Rinvio dovuto sia ai timori della variante Omicron sia per alcune resistenze dei suoi dipendenti all ...