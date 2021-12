easyJet apre le prenotazioni dei voli fino a novembre 2022

Leggi su viagginews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Consi può prenotare il proprio volo per una vacanza da sognoall’autunno. Che ne dite di essere positivi nei confronti del futuro e prenotare già un volo o un viaggio per il prossimo anno? Del resto questo è proprio il momento giusto per prenotare in anticipo e godersi una vacanza pazzesca L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com