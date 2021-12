Curling, Preolimpico femminile Leeuwarden 2021: termina la corsa dell’Italia, Scozia vittoriosa 8-1 (Di giovedì 16 dicembre 2021) termina la corsa dell’Italia di Curling femminile al Preolimpico di Leeuwarden 2021. La squadra composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, con Elena Dami nel ruolo riserva, esce sconfitta nella sfida contro la Scozia per 8-1 e dice addio ai sogni olimpici. Con questo risultato infatti, le ragazze di Violetta Caldart terminano al 5º posto finale a parimerito con la Lettonia, che però ha vinto lo scontro diretto. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO femminile IL CALENDARIO MASCHILE Appare subito a tutti la differenza di valori sulla pista. Nel primo end la Scozia ruba la mano, marca due punti e vola subito 0-2. Nullo il secondo end con ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021)ladialdi. La squadra composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, con Elena Dami nel ruolo riserva, esce sconfitta nella sfida contro laper 8-1 e dice addio ai sogni olimpici. Con questo risultato infatti, le ragazze di Violetta Caldartno al 5º posto finale a parimerito con la Lettonia, che però ha vinto lo scontro diretto. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIOIL CALENDARIO MASCHILE Appare subito a tutti la differenza di valori sulla pista. Nel primo end laruba la mano, marca due punti e vola subito 0-2. Nullo il secondo end con ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : L'Italia del curling maschile è artimeticamente 2a nel preolimpico, per qualificarsi a #Beijing2022 avrà quindi due… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: L'Italia del curling maschile è artimeticamente 2a nel preolimpico, per qualificarsi a #Beijing2022 avrà quindi due possi… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Scozia 1-6, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le scozzesi dilagano a metà gara - flamminiog : RT @Eurosport_IT: L'Italia del curling maschile è artimeticamente 2a nel preolimpico, per qualificarsi a #Beijing2022 avrà quindi due possi… - Eurosport_IT : L'Italia del curling maschile è artimeticamente 2a nel preolimpico, per qualificarsi a #Beijing2022 avrà quindi due… -