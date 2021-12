And Just Like That, la verità su quello che accade a Mr.Big: attenzione, spoiler grosso come un dirigibile (Di giovedì 16 dicembre 2021) attenzione: questo pezzo contiene spoiler. È ormai passata una settimana dall’esordio shock di And Just Like That, il sequel di Sex and the city, e ancora molti fan si interrogano su un passaggio fondamentale: perché Carrie Bradshaw non ha chiamato l’ambulanza e provato a salvare Mr. Big dall’infarto? A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato Chris Noth, l’attore che da venticinque anni incarna uno dei personaggi chiave della serie, tanto amato quanto detestato. “All’inizio esitavo all’idea di tornare e morire“, ha ammesso in una lunga intervista a Vogue. “Ma su una cosa Michael (il creatore Michael Patrick King) eravamo d’accordo quando ne discutevamo: entrambi l’abbiamo chiamato il momento di “Bonnie e Clyde”, che è quel momento in cui Bonnie e Clyde stanno per essere sventrati dai proiettili. Warren ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021): questo pezzo contiene. È ormai passata una settimana dall’esordio shock di And, il sequel di Sex and the city, e ancora molti fan si interrogano su un passaggio fondamentale: perché Carrie Bradshaw non ha chiamato l’ambulanza e provato a salvare Mr. Big dall’infarto? A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato Chris Noth, l’attore che da venticinque anni incarna uno dei personaggi chiave della serie, tanto amato quanto detestato. “All’inizio esitavo all’idea di tornare e morire“, ha ammesso in una lunga intervista a Vogue. “Ma su una cosa Michael (il creatore Michael Patrick King) eravamo d’accordo quando ne discutevamo: entrambi l’abbiamo chiamato il momento di “Bonnie e Clyde”, che è quel momento in cui Bonnie e Clyde stanno per essere sventrati dai proiettili. Warren ...

Advertising

natish__ : RT @ilamedri: SPOILER 'and Just like that..' Chris Noth quando è stato chiamato per il reebot #andjustlikethat - NOWTV_It : RT @telesimo: È arrivato #AndJustLikeThat..., un nuovo capitolo di #SexandtheCity e @NOWTV_It ha deciso di celebrarlo in grande stile ricr… - NOWTV_It : RT @comingsoonit: Questo weekend Milano si trasforma un po' in New York! Per celebrare il nuovo capitolo di Sex and the City #AndJustLikeTh… - icyandro : mi dispiace io and just like that non lo guarderò non accetto l’assenza di samantha mi dispiace ma è così - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Tv: a Milano la cabina armadio di Carrie di Sex and the city Now celebra il nuovo… -