(Di mercoledì 15 dicembre 2021), l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, non le manda a dire sulloalle nuove auto a motore termico entro il 2035 annunciato dal Cite , il Comitato interministeriale per la ...

Advertising

solomotori : Unrae, governo indichi strategia per stop endotermico - Luxgraph : Stop alle endotermiche nel 2035, Unrae: 'Una bomba inattesa' - AUTOilmensile : #Unrae, #Crisci: 'Stop alle endotermiche nel 2035 una bomba inattesa' -

Ultime Notizie dalla rete : Unrae Stop

, l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, non le manda a dire sulloalle nuove auto a motore termico entro il 2035 annunciato dal Cite , il Comitato interministeriale per la ...... considerando i mesi di lockdown nazionale (e conseguente rallentamento, se nondelle immatricolazioni) che hanno caratterizzato il 2020. Le alimentazioni. I dati forniti dall', l'...L’associazione critica la scelta del governo, denunciando l’assenza di una strategia chiara e di un piano di investimenti pubblici ...Unrae «Stop ai motori a combustione, non ci sono strategia e piano di investimenti pubblici». "La transizione ecologica si ottiene con i fatti, e finora nulla è avvenuto".