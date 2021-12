Stato di emergenza: smart working, concedo e viaggi. Cosa cambia con la proroga (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri ha prorogato lo Stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. La decisione è stata presa in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica. La corsa della variante Omicron in Europa ha portato infatti ad una brusca impennata dei casi, allungando anche sull’Italia l’ombra di una nuova emergenza sanitaria. Lo Stato di emergenza permette di semplificare e accelerare l’adozione delle misure per affrontare la crisi. Per esempio: i ‘famosi’ dpcm, che hanno scandito in special modo la prima fase della gestione della pandemia. E l’istituzione degli organismi creati per far fronte alla diffusione del coronavirus, come il commissario straordinario e il Comitato tecnico scientifico. Cosa comporta il rinnovo dello ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri hato lodifino al 31 marzo 2022. La decisione è stata presa in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica. La corsa della variante Omicron in Europa ha portato infatti ad una brusca impennata dei casi, allungando anche sull’Italia l’ombra di una nuovasanitaria. Lodipermette di semplificare e accelerare l’adozione delle misure per affrontare la crisi. Per esempio: i ‘famosi’ dpcm, che hanno scandito in special modo la prima fase della gestione della pandemia. E l’istituzione degli organismi creati per far fronte alla diffusione del coronavirus, come il commissario straordinario e il Comitato tecnico scientifico.comporta il rinnovo dello ...

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - MZorzy : RT @Valenti44837922: Prof Luciani: 'Il nostro ordinamento non la vuole l’emergenza infinita e non la prevede”. Come si può capire la prorog… - NicolaPorro : Siamo costretti a tenere alta la guardia in attesa di un nemico continuamente annunciato alle porte. Il racconto Tg… -