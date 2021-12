Pesante batosta per Alfonso Signorini | una notizia difficile da digerire

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unamolto grossa perche non manderà di certo giù la: ecco cosa è accaduto Alla conduzione del reality più seguito nei palinsesti televisivi e dagli italiani, il Grande Fratello Vip, giunto alla sesta edizione vi èche si presenta come un grande professionista, dotato di alta competenza in L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

fcardaropoli6 : @gabryhz @BfcOfficialPage Al massimo lo esonerano se prende una batosta pesante in Supercoppa contro l'Inter, il panettone se lo mangia. - MatteoPuzzuoli : #Sassari viene così eliminata dopo aver subito un’altra batosta molto pesante per il morale e dopo la gran prova de… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesante batosta

CheSuccede

Non di certo nel massimo dell'allegria e della spensieratezza, il giorno dopo lacontro l'Alessandria che ha provocato l'esonero di Aglietti . Durante la serata ha preso la parola il ......grinta delle avversarie e dopo un tentativo di reazione nel secondo set a seguito della... Ora guardiamo all'incontro con San Casciano, cercando di reagire a questa bellasenza ...Cena di Natale in casa Reggina in un clima decisamente meno allegro del solito: le parole del presidente Gallo Cena di Natale, o di fine anno. Cambia poco, ma non la sostanza, i toni e lo spirito. La ...Il Cagliari è tornato al lavoro oggi ad Asseminello dopo la pesante sconfitta di ieri a San Siro. I prossimi due impegni, entrambi all’Unipol Domus, vedono la squadra di Mazzarri opposta al Cittadella ...