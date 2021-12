GF Vip, Soleil Sorge in lacrime dopo la squalifica di Alex Belli: l’attore beccato con Delia Duran a Termini [FOTO] (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli è stato costretto ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia per non aver rispettato il distanziamento Durante l’incontro con la moglie Delia Duran. Il loro rivedersi nell’appartamento di Cinecittà ha portato in auge nuovamente il triangolo sentimentale con Soleil. Aver purtroppo infranto il regolamento, senza nessun tentennamento … L'articolo GF Vip, Soleil Sorge in lacrime dopo la squalifica di Alex Belli: l’attore beccato con Delia Duran a Termini FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip,è stato costretto ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia per non aver rispettato il distanziamentote l’incontro con la moglie. Il loro rivedersi nell’appartamento di Cinecittà ha portato in auge nuovamente il triangolo sentimentale con. Aver purtroppo infranto il regolamento, senza nessun tentennamento … L'articolo GF Vip,inladiconproviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Davide Silvestri si sfoga con Soleil: «Tu e Alex avevate rotto i cogl***i» - infoitcultura : GF Vip, colpo di scena tra Soleil e Sophie: il gesto non passa inosservato - zazoomblog : Grande Fratello Vip Ambra Lombardo su Alex Belli Delia Duran e Soleil Sorge - #Grande #Fratello #Ambra #Lombardo - infoitcultura : GF Vip: tensioni continue tra Soleil e Sophie - c53anna : RT @Eldaberi001: Questo si chiama grande fratello vip e i cornuti, perché Gianmaria ha tradito per Sophie,poi Alex ha tradito per Soleil qu… -