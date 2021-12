Fiorentina agli ottavi di Coppa | 2-1 al Benevento

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – Labatte 2-1 ile si qualifica per glidi finale diItalia dove incontrerà, a inizio gennaio 2022, il Napoli. Una prova non del tutto convincente quella dei toscani che hanno prodotto alcune fiammate in mezzo a lunghe fasi di riposo, con tanti elementi scesi in campo da considerarsi seconde linee, ma con alcuni di loro che hanno sfruttato l'occasione come Riccardo Sottil e Maleh. Ilviene sconfitto ed eliminato ma la formazione allenata da Fabio Caserta si porta a casa più note positive che negative. Lapassa in vantaggio al 19? in una delle rarissime azioni pericolose della prima frazione: angolo da destra di Sottil, Igor fa sponda di testa per Milenkovic che insacca alle spalle dell'ex Niccolò Manfredini. Il ...