F1 | test Abu Dhabi | Shwartzman il più veloce davanti a Norris | sesto Sainz

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella seconda e ultima giornata disul circuito di Abu, il piùè stato Robert. Il pilota al volante della Haas ha girato in 1’25?348, facendo meglio di tutti. Secondo Lando, che ha accusato circa mezzo secondo di ritardo con la sua McLaren. A completare la Top 3 Sebastian Vettel a bordo della Aston Martin. Sesta piazza invece per Carlos, che ha fermato il crono in 1’26?706 ma ha fatto più giri di chiunque (ben 151). Per i piloti di Formula 1 ora è tempo delle meritate vacanze. Il prossimo appuntamento è nel 2022 in quel di Barcellona. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, test Abu Dhabi: il casco natalizio di Sebastian Vettel. FOTO e VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, test invernali 2021-2022 ad Abu Dhabi: i risultati in diretta live #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : #F1, test #AbuDhabi: #Shwartzman il più veloce davanti a #Norris, sesto #Sainz - TV7Benevento : F1: test Abu Dhabi, Schwartzman il più veloce e Sainz sesto nell'ultima giornata... - paoloangeloRF : Si chiude la stagione di F1 con la seconda giornata dei test di Abu Dhabi: LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : test Abu

La Formula 1 del futuro è in pista proprio in questi giorni. In attesa delle vetture rivoluzionate del 2022, neidiDhabi i piloti stanno provando le gomme da 18 pollici che esordiranno nella prossima stagione. Come afferma l'edizione giornaliera del Corriere dello Sport , Daniel Ricciardo è andato ...Il pilota Mercedes, che non ha preso parte aidiDhabi in corso a Yas Marina, è stato oggi ospite al Castello di Windsor dove si è celebrata la sua investitura: il Principe Carlo ha infatti ...Nella seconda e ultima giornata di test sul circuito di Abu Dhabi, il più veloce è stato Robert Shwartzman. Sesto tempo per Carlos Sainz.Abu Dhabi, 15 dic. - Robert Shwartzman è il più veloce nella seconda e ultima giornata dei test di Abu Dhabi. Il pilota russo, al volante dell'unica monposto de ...