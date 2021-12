Sciopero generale | Landini Cgil | “Manovra e scelte del governo non vanno bene Rischio di sprecare un’occasione per il Paese”

(Di martedì 14 dicembre 2021) “La nostra critica che ci ha portato fino alloè il fatto che dentro questae dentro leche ilsta facendo, sia nellama anche nelle riforme che si devono fare e anche nel come deve essere gestito il Pnrr, pensiamo ci siano tante cose che non. Vediamo ildinon ripetibile per il”, così il segretarioMaurizioall’incontro nella sede di Lazio e Roma del sindacato in Via Buonarroti a Roma, a pochi giorni dallodel 16 dicembre. “Dall’altra parte – ha aggiunto – non vediamo quel percorso che possa ...

Advertising

NicolaPorro : Cgil e Uil vanno avanti con lo #scioperogenerale. Ma ormai i #sindacati chi rappresentano? L'affondo di Antonio Mas… - ilfoglio_it : Mancano 2 giorni allo sciopero generale indetto da Cisl e Uil. E visti i flop delle ultime proteste viene da domand… - direzioneprc : ACERBO(PRC-SE): GIUSTI FISCHI A SALA, A PIAZZA FONTANA BOMBA CONTRO SCIOPERI AUTUNNO CALDO Ringrazio le compagne e… - Gabo42820801 : RT @DzigaCacace: (Chi si lamenta dello sciopero generale, dovrebbe solo ringraziare: in altre epoche sarebbe già stato ghigliottinato). - FVanna49 : RT @emibrancaccio: Le ragioni per uno sciopero generale ci sono tutte. Chi lo nega è ottenebrato oppure gaio servitore di padroni. Ma i gua… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale

AGI/Vista - "La nostra critica che ci ha portato fino alloè il fatto che dentro questa manovra ci sono tante cose che non vanno bene. Vediamo il rischio di sprecare un'occasione per il Paese" così il segretario Cgil Maurizio Landini all'...... ma perché alle imprese sarebbe dovuto andare di più In ogni caso per protestare contro la riforma fiscale i sindacati hanno proclamato lodel 16 dicembre , ma senza incontrare il ...Sono trenta, per un totale di oltre 1.400 persone, i pullman che domani partiranno dall’Abruzzo alla volta di Roma per partecipare alla manifestazione nazionale ...Sul sito at-bus.it si potranno consultare tutte le modalità. Un quadro articolato sul territorio dovuto agli accordi sindacali ereditati dalle aziende ex gestori del tpl ...